Роскомнадзор пригрозил иностранным соцсетям новыми крупными штрафами.

За отказ переносить данные россиян на территорию нашей страны компании Facebook и Twitter могут оштрафовать на 18 миллионов рублей, а WhatsApp – на 6 миллионов. Роскомнадзор вызвал представителей интернет-сервисов для составления административных протоколов из-за нарушения требований закона. Разница в суммах штрафов как пояснили в ведомстве вызвана тем, что WhatsApp впервые допустил нарушение, тогда как другие американские сервисы повторно отказались переносить данные в Россию. В Роскомнадзоре напомнили, что в прошлом году соцсети Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности за нарушение требования о локализации персональных данных и были оштрафованы судом на 4 миллиона рублей каждая. Компания Facebook штраф оплатила, тогда как Twitter этого не сделал, добавили в ведомстве. Российские и иностранные компании обязаны с 2015го года хранить персональные данные только на территории страны. По мнению властей, отказ это делать создаёт угрозу безопасности населения и не позволяет эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом.

Роскомнадзор ранее обязал Facebook, Twitter и другие соцсети локализовать базы данных россиян до начала июля.