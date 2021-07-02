На МКС доставлено оборудование для съемок фильма «Вызов». Об этом сообщалось во время трансляции стыковки грузового корабля «Прогресс МС-17» с МКС. В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в «Твиттере» ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.
2021-07-02T06:47:43+03:00
2021-07-02T06:47:43+03:00
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06:47, 02 июля 2021
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