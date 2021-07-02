Власти Белоруссии разрешили безвизовый въезд в республику гражданам более 70-ти стран для вакцинации от коронавируса.

Прививки от коронавируса для иностранцев будут платными. Их можно сделать начиная с середины месяца в медицинских организациях, определённых министерством здравоохранения Белоруссии. Совет министров республики установит порядок посещения страны. Его, как и порядок вакцинации, будут применять в отношении всех иностранных граждан, в том числе тех, у кого есть право на безвизовый въезд в Белоруcсию, сказали в ведомстве. Без штампа в загранпаспорте граждане других стран смогут оставаться в стране до пяти суток. Указ вчера подписал Александр Лукашенко. Белорусский руководитель также объявил, что в республике по российским технологиям производят в месяц более полумиллиона доз вакцины Спутник. Лукашенко считает, что это более чем достаточно для всех белорусов. Излишки по его словам могут направить России, где ухудшается ситуация с коронавирусом.

Лукашенко в начале пандемии отказывался закрывать границы страны и критиковал Россию за введенные профилактические меры. Он также называл хоккей и водку эффективным средством против ковида.