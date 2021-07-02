На ЧЕ по футболу сегодня состоятся два четверть-финальных матча.

В Петербурге встретятся сборные Швейцарии и Испании. А В Мюнхене сыграют команды Италии и Бельгии. Победители сегодняшних четвертьфиналов 6 июля встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и определят обладателя путевки в финал. ЧЕ завершится 11 июля.