Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» состыковался с МКС.

«Грузовик» доставил на орбиту более 1,5 тонн грузов, запасы топлива и воздуха. Стыковка произведена в автоматическом режиме в 03:59.
2021-07-02T05:11:41+03:00
2021-07-02T05:11:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 02 июля 2021
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