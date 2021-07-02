Будущие расходы на долговременный уход за пожилыми и инвалидами составят 300-600 млрд руб. в год.

Об этом пишет Ъ со ссылкой на первые расчеты Минтруда, представленные в правительство. По данным «Ъ», к 2030 году число работников, занятых в этой системе, может составить до полумиллиона человек, а число клиентов — до 1,9 млн. Источник финансирования этой самой крупной инициативы в социальной сфере за очень долгий период пока не определен. Создание системы долговременного ухода к 2030 году является одной из целей нацпроекта «Демография»
2021-07-02T05:10:37+03:00
2021-07-02T05:10:41+03:00
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05:10, 02 июля 2021
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