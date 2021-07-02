Татьяна Доронина просит президента помочь сохранить МХАТ им. Горького.

В своем обращении к Владимиру Путину, подлинность которого подтверждает РБК, бывший худрук театра, а ныне его президент просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова. Народная артистка СССР называет его «непрофессиональным» человеком и сожалеет об уничтоженном, по ее словам, репертуаре. В пресс-службе МХАТа заявили, что не знают об обращении Дорониной, сама артистка, якобы, не появляется в театре и не видела ни одной премьеры и предположили, что 87-летней Дорониной манипулируют.
2021-07-02T05:09:04+03:00
2021-07-02T05:09:08+03:00
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05:09, 02 июля 2021
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Отец родной и благодетель наш, Владимир Владимирович, спасибо за терпение С боярами и ЕР Путину повезло не очень. Не на тех соколов и не на ту берлогу опирается. Слабоваты и вороваты они, дрожат над своей шкуркой, да и вообще с кадрами у нас всё так себе. Заигрались в выборы, которые скорее всего вынуждены будут отменить…