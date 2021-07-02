Посольство России в США категорически отвергло участие Москвы в хакерских атаках.

Ранее несколько спецслужб США и Британии обобщили методы российских, как они утверждают, хакерских атак. В организации кибернападений они обвинили ГРУ и подведомственные ему структуры. Среди хакерских групп, причастных к атакам, называются Fancy Bear, APT28 и Strontium.

Указывается, что благодаря кибератакам российской разведке удавалось получать закрытую информацию (в том числе электронные письма), а также доступ к аккаунтам. В документе не называются конкретные объекты нападений, но утверждается, что атакам подверглись правительственные, военные, партийные организации, оборонные предприятия, энергетические и логистические компании, исследовательские центры, вузы, юрфирмы, а также СМИ.