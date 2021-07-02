Компании Трампа и ее финансовому директору предъявили обвинения в мошенничестве с налогами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы дела. Прокуратура Нью-Йорка сообщила о раскрытии схемы, при помощи которой Trump Organization и Аллен Вайссельберг 15 лет уходили от налогов. Ведомство утверждает, что лично Вайссельберг не заплатил налогов почти на 2 млн. долларов. В обвинение также включены пункты о преступном сговоре и фальсификации деловой документации. Вайссельберг и представители Trump Organization не признали себя виновными. Вайссельберга отпустили из суда под подписку о невыезде. Генеральный прокурор Нью-Йорка отметил, что расследование продолжается.
2021-07-02T05:06:07+03:00
2021-07-02T05:06:12+03:00
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05:06, 02 июля 2021
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