Компании Трампа и ее финансовому директору предъявили обвинения в мошенничестве с налогами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы дела. Прокуратура Нью-Йорка сообщила о раскрытии схемы, при помощи которой Trump Organization и Аллен Вайссельберг 15 лет уходили от налогов. Ведомство утверждает, что лично Вайссельберг не заплатил налогов почти на 2 млн. долларов. В обвинение также включены пункты о преступном сговоре и фальсификации деловой документации. Вайссельберг и представители Trump Organization не признали себя виновными. Вайссельберга отпустили из суда под подписку о невыезде. Генеральный прокурор Нью-Йорка отметил, что расследование продолжается.