Генпрокурор США объявил мораторий на исполнение смертных казней на федеральном уровне.

В заявлении Меррика Гарланда говорится, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста. Проверка среди прочего должна установить, могут ли приговоренные испытывать «боль и страдания» при применении смертельных инъекций. Минюст также проверит внесенные в ноябре 2020 года изменения в нормативы, расширяющие допустимые способы смертной казни.
2021-07-02T05:04:44+03:00
2021-07-02T05:04:48+03:00
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05:04, 02 июля 2021
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