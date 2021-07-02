Генпрокурор США объявил мораторий на исполнение смертных казней на федеральном уровне.

В заявлении Меррика Гарланда говорится, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста. Проверка среди прочего должна установить, могут ли приговоренные испытывать «боль и страдания» при применении смертельных инъекций. Минюст также проверит внесенные в ноябре 2020 года изменения в нормативы, расширяющие допустимые способы смертной казни.