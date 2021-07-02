В Евросоюзе запущена система цифровых сертификатов о COVID-статусе.

С их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие без дополнительных проверок. Документ может быть доступен в виде цифрового кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге. Он признан во всех 27 странах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.