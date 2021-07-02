Сервис коротких видео TikTok разрешил публиковать ролики длиной до трех минут.

Как сообщает пресс-служба компании, трехминутные ролики станут инструментом, который позволит пользователям лучше раскрыть свой творческий потенциал. Ранее в июне Instagram запустил похожий на TikTok сервис Reels. Глава соцсети Моссери говорил, что Instagram полностью переориентируется на видео.
2021-07-02T04:09:35+03:00
2021-07-02T04:09:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 02 июля 2021
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