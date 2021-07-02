Сервис коротких видео TikTok разрешил публиковать ролики длиной до трех минут.

Как сообщает пресс-служба компании, трехминутные ролики станут инструментом, который позволит пользователям лучше раскрыть свой творческий потенциал. Ранее в июне Instagram запустил похожий на TikTok сервис Reels. Глава соцсети Моссери говорил, что Instagram полностью переориентируется на видео.