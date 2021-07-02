Британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля совершит суборбитальный космический. полет.

У себя в Твиттере он пишет, что отправится к нижней границе космоса на космолете «Юнити-22», принадлежащем его фирме «Верджин галактик». По замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км и отделясь от носителя проведет в полете более двух часов.
2021-07-02T04:08:33+03:00
2021-07-02T04:08:37+03:00
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04:08, 02 июля 2021
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