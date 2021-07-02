18-летняя девушка из Дагестана сбежала в Швецию из-за попыток родственников выдать ее замуж.

Об этом сообщает интернет издание «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката Ольгу Гнездилову. Как рассказали правозащитники, девушка с девятилетнего возраста жила в Швеции и имеет гражданство этой страны. В Дагестан она приехала, чтобы навестить родных. Семья девушки, по словам юристов, насильно удерживала ее, требуя, чтобы она вышла замуж за незнакомого ей человека. Когда она отказалась, ее стали избивать и угрожать «убийством чести». Девушке удалось скрыться от родственников, по заявлению которых в полиции завели дело о похищении человека . Девушке удалось добраться до Москвы и вечером 1 июля она вылетела в Швецию.