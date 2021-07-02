Народная артистка СССР Татьяна Доронина просит президента помочь сохранить МХАТ им. Горького.

Текст ее письма первым опубликовал Telegram-канал «Закулиска», а позже представитель артистки подтвердил РБК его подлинность. В своем обращении к Владимиру Путину бывший худрук театра, а ныне его президент просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова. Она называет его «непрофессиональным» человеком и сожалеет об уничтоженном, по ее словам, репертуаре. В пресс-службе МХАТа заявили, что не знают об обращении Дорониной, сам артистка не появляется в театре и не видела ни одной премьеры и предположили, что 87-летней Дорониной манипулируют.
2021-07-02T04:04:43+03:00
2021-07-02T04:04:47+03:00
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04:04, 02 июля 2021
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