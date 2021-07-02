Минздрав Финляндии рекомендовал соотечественникам избегать любых поездок в Россию.

Призыв прозвучал на фоне роста заражений коронавирусом после возвращения финских болельщиков с матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеканал Yle, всем приезжающим из России в Финляндии необходимо сдать два теста на коронавируса: первый — при прохождении границы, а второй — спустя 72 часа. До этого им предписано избегать любых социальных контактов.