Минздрав Финляндии рекомендовал соотечественникам избегать любых поездок в Россию.

Призыв прозвучал на фоне роста заражений коронавирусом после возвращения финских болельщиков с матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеканал Yle, всем приезжающим из России в Финляндии необходимо сдать два теста на коронавируса: первый — при прохождении границы, а второй — спустя 72 часа. До этого им предписано избегать любых социальных контактов.
2021-07-02T03:15:46+03:00
2021-07-02T03:15:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864208-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:15, 02 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Отец родной и благодетель наш, Владимир Владимирович, спасибо за терпение С боярами и ЕР Путину повезло не очень. Не на тех соколов и не на ту берлогу опирается. Слабоваты и вороваты они, дрожат над своей шкуркой, да и вообще с кадрами у нас всё так себе. Заигрались в выборы, которые скорее всего вынуждены будут отменить…