Актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом.

Он отправлен в реанимацию клиники в Коммунарке. Как рассказала РБК жена музыканта Ольга, состояние 70-летнего Мамонова оценивается как тяжелое, легкие поражены почти на 90 %. В августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Тогда ему провели — подряд две операции на сердце и выписали.