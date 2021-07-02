Актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом.

Он отправлен в реанимацию клиники в Коммунарке. Как рассказала РБК жена музыканта Ольга, состояние 70-летнего Мамонова оценивается как тяжелое, легкие поражены почти на 90 %. В августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Тогда ему провели — подряд две операции на сердце и выписали.
2021-07-02T03:14:04+03:00
2021-07-02T03:14:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 02 июля 2021
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