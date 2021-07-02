Бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Об этом сообщают «Новая газета» и ТАСС со ссылкой на источники во ФСИН. Собеседники «Новой газеты» заявили, что Пичугина вывезли экстренно. Его адвокаты комментировать информацию не стали. Источник ТАСС заявил, что Пичугина этапировали «для проведения следственных мероприятий». «Новая газета» отмечает, что Пичугина в 2016 году вывозили из колонии в Москву, от него требовали дать показания на Михаила Ходорковского. Пичугин отказался и после девяти месяцев в СИЗО «Лефортово» его этапировали обратно в колонию. В 2007 году суд приговорил Пичугина к пожизненному заключению по обвинению в организации нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Пичугин вины не признал вину.