Заключенные ангарской ИК-2 объявили голодовку.

Об этом рассказали основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и источник интернет издания «Тайга.инфо», знакомый с ситуацией. По их сведениям, голодовку объявили осужденные, помещенные в единое помещение камерного типа, один из них зашил себе рот. По словам Осечкина, заключенные протестуют против произвола со стороны бойцов спецназа ФСИН. В самой ФСИН утверждают, что «учреждение работает в штатном режиме, голодовку осужденные не объявляли».