Заключенные ангарской ИК-2 объявили голодовку.

Об этом рассказали основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и источник интернет издания «Тайга.инфо», знакомый с ситуацией. По их сведениям, голодовку объявили осужденные, помещенные в единое помещение камерного типа, один из них зашил себе рот. По словам Осечкина, заключенные протестуют против произвола со стороны бойцов спецназа ФСИН. В самой ФСИН утверждают, что «учреждение работает в штатном режиме, голодовку осужденные не объявляли».
2021-07-02T03:10:50+03:00
2021-07-02T03:10:54+03:00
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03:10, 02 июля 2021
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