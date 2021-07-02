Окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против компании Дональда Трампа.

Как передает телеканал CNN, обвинения предъявлены Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Компанию Трампа обвиняют в мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре, фальсификации деловой документации. Вайссельберга обвиняют также в хищении в особо крупном размере и фальсификации
2021-07-02T03:08:17+03:00
2021-07-02T03:08:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864200-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 02 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Отец родной и благодетель наш, Владимир Владимирович, спасибо за терпение С боярами и ЕР Путину повезло не очень. Не на тех соколов и не на ту берлогу опирается. Слабоваты и вороваты они, дрожат над своей шкуркой, да и вообще с кадрами у нас всё так себе. Заигрались в выборы, которые скорее всего вынуждены будут отменить…