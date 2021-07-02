Окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против компании Дональда Трампа.

Как передает телеканал CNN, обвинения предъявлены Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Компанию Трампа обвиняют в мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре, фальсификации деловой документации. Вайссельберга обвиняют также в хищении в особо крупном размере и фальсификации