Часть родственников жильцов обрушившегося во Флориде дома отказалась встречаться с Байденом.

Как передает CNN, они потребовали, чтобы президент США покинул город и не мешал поисково-спасательной операции. Джо Байден приехал на место трагедии, чтобы поддержать родственников погибших и пропавших без вести. Район спасательной операции был оцеплен с утра, полицейские кордоны перекрыли территорию на десять кварталов вокруг. По последним данным в результате обрушения 12-этажного дома в Майами погибли 18 человек, без вести пропали 145. Причины обрушения до сих пор не устрановлены
2021-07-02T03:06:39+03:00
2021-07-02T03:06:43+03:00
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03:06, 02 июля 2021
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