В США введен мораторий на исполнение смертной казни на федеральном уровне.

Как заявил министр юстиции — генпрокурор США Меррик Гарленд, мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается обзор политики ведомства в отношении высшей меры наказания.
2021-07-02T03:05:26+03:00
2021-07-02T03:05:31+03:00
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03:05, 02 июля 2021
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