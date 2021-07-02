Миллиардер Джефф Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю летчицу Уолли Фанк.

У себя в Instagram богатейший человек планеты пишет, что Фанк была одной из лучших в группе по подготовке женщин-астронавтов в 1960-х годах. Безос объявил о решении полететь в космос в начале июня. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Еще одним напарником по полету станет его брат Марк. Всего в полет с Безосом 20 июля отправятся четыре пассажира. Одно место в корабле разыграли на аукционе. Победитель выкупил право отправиться в космос за $28 млн, его имя объявят позже.