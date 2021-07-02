Команда Дональда Трампа запускает новую соцсеть.

Как пишет издание Politico, ресурс Gettr задуман бывшим пресс-секретарем бывшего президента Джейсоном Миллером как альтернатива существующим платформам и позиционирует себя как защитника свободы слова и борца с монополиями в соцсетях. Издание не уточняет, насколько Трамп лично вовлечен в создание мессенджера и будет ли регистрировать там свой аккаунт. Запуск нового приложения намечен на 4 июля. По оценкам экспертов, Gettr очень похож на Twitter.
2021-07-02T02:11:57+03:00
2021-07-02T02:12:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 02 июля 2021
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