Команда Дональда Трампа запускает новую соцсеть.

Как пишет издание Politico, ресурс Gettr задуман бывшим пресс-секретарем бывшего президента Джейсоном Миллером как альтернатива существующим платформам и позиционирует себя как защитника свободы слова и борца с монополиями в соцсетях. Издание не уточняет, насколько Трамп лично вовлечен в создание мессенджера и будет ли регистрировать там свой аккаунт. Запуск нового приложения намечен на 4 июля. По оценкам экспертов, Gettr очень похож на Twitter.