Поисково-спасательная операция на месте рухнувшего дома во Флориде возобновлена.

Ранее поиски выживших и тел погибших были приостановлены из-за сомнений относительно прочности сохранившихся конструкций. Многоэтажный жилой дом в Майами обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным спасти удалось 37 человек, погибли 18, судьба еще 145 остается неизвестной.