Поисково-спасательная операция на месте рухнувшего дома во Флориде возобновлена.

Ранее поиски выживших и тел погибших были приостановлены из-за сомнений относительно прочности сохранившихся конструкций. Многоэтажный жилой дом в Майами обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным спасти удалось 37 человек, погибли 18, судьба еще 145 остается неизвестной.
2021-07-02T02:10:39+03:00
2021-07-02T02:10:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 02 июля 2021
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