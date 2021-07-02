В Минске милиция задержала студентку юрфака БГУ Екатерину Винникову.

29 июня во время вручения дипломов она выразила поддержку арестованному юристу и оппозиционеру Максиму Знаку и уволенным по политическим мотивам преподавателям. Как рассказали интернет изданию «Медиазона» знакомые девушки, 30 июня Винникову вызвали на беседу в от дел милиции, составили административный протокол по ст. о несанкционированной акции и оставили на ночь в отделении. 1 июля в общежитии, где живет студентка, прошел обыск, силовики изъяли ее ноутбук. Сетевому агентству TUT.by в МВД сказали, что разбирательство продолжается.
2021-07-02T02:09:21+03:00
2021-07-02T02:09:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 02 июля 2021
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