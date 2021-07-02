Правительство установило с 1 января 2022г. прожиточный минимум для трудоспособных россиян в 13 тыс. 26 руб.

Для пенсионеров он составит 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля. По оценкам Росстата, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году составила почти 18 млн. Тем временем, по данным агентства Блумберг, совокупное состояние российских миллиардеров за первое полугодие увеличилось более чем на а $36 млрд.
2021-07-02T02:08:12+03:00
2021-07-02T02:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 02 июля 2021
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