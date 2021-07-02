Правительство установило с 1 января 2022г. прожиточный минимум для трудоспособных россиян в 13 тыс. 26 руб.

Для пенсионеров он составит 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля. По оценкам Росстата, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году составила почти 18 млн. Тем временем, по данным агентства Блумберг, совокупное состояние российских миллиардеров за первое полугодие увеличилось более чем на а $36 млрд.