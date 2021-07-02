В двух федеральных ВУЗах вузе сменилось руководство.

Накануне стало известно, что пост ректора ВШЭ покидает Ярослав Кузьминов, проработавший руководителем университета 28 лет. Он теперь будет научным руководителем университета, сменив на этом посту бывшего министра экономики Евгения Ясина. А Врио ректора МИФИ назначен Владимир Шевченко, он приступит к исполнению новых обязанностей уже завтра. С 2007 года университет возглавлял зампред ВАК Михаил Стриханов. Шевченко работал в Курчатовском институте, Гейдельбергском и Утрехтском университетах, на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям.