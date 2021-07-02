Прокуратура просит суд в Москвке запретить Google пропаганду т.н. зацеперов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мещанского суда, заседание назначено на 28 июля. В качестве административного истца указан заместитель Московско-Курского транспортного прокурора. Истец требует признать выявленную надзорным ведомством информацию запрещенной к размещению в свободном доступе.
2021-07-02T02:05:27+03:00
2021-07-02T02:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 02 июля 2021
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