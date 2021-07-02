Прокуратура просит суд в Москвке запретить Google пропаганду т.н. зацеперов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мещанского суда, заседание назначено на 28 июля. В качестве административного истца указан заместитель Московско-Курского транспортного прокурора. Истец требует признать выявленную надзорным ведомством информацию запрещенной к размещению в свободном доступе.