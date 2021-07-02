Палата представителей США одобрила выделение $715 млрд на модернизацию инфраструктуры и транспорта.

Эти проекты администрация Байдена считает для себя приоритетными. Судьба плана решится на переговорах администрации США с Сенаторами-республиканцами. Ожидается, что будет принят компромиссный проект, который будет существенно отличаться от того, который приняли в Палате представителей.
2021-07-02T01:09:36+03:00
2021-07-02T01:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 02 июля 2021
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