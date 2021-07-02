Транспортный корабль «Прогресс МС-17» сегодня пристыкуется к МКС.

Это произойдет после 4 часов утра. «Грузовик» доставит на станцию топливо, питьевую воду, баллоны с кислородом – всего около полутора тонн разных грузов. Сейчас на борту МКС находятся семь человек: двое российских космонавтов, двое астронавтов НАСА, астронавт Европейского космического агентства и японский астронавт.