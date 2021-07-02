Транспортный корабль «Прогресс МС-17» сегодня пристыкуется к МКС.

Это произойдет после 4 часов утра. «Грузовик» доставит на станцию топливо, питьевую воду, баллоны с кислородом – всего около полутора тонн разных грузов. Сейчас на борту МКС находятся семь человек: двое российских космонавтов, двое астронавтов НАСА, астронавт Европейского космического агентства и японский астронавт.
2021-07-02T01:08:31+03:00
2021-07-02T01:08:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 02 июля 2021
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