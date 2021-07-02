В своём Instagram телеведущая пишет, что будет добиваться снятия ограничений на доступ к видео с ее интервью с Андреем Макаревичем.
Ранее в ведомстве РИА Новости объяснили, что по требованию МВД размещенное на YouTube видео было внесено в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ. Телеведущая утверждает, что пропаганды наркотиков в интервью не было.
Ксения Собчак подаст в суд на РКН.
В своём Instagram телеведущая пишет, что будет добиваться снятия ограничений на доступ к видео с ее интервью с Андреем Макаревичем.