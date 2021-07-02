Заключенные ИК— 2 в Ангарске объявили голодовку из-за массовых избиений сотрудниками ФСИН.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что насилие над заключёнными продолжается с 15 июня, у одного из них сломана рука, у остальных — гематомы по телу и на лицах. По словам правозащитника, голодовку объявили осуждённые, размещенные в едином помещении камерного типа. По словам правозащитника, информацию подтвердили не только осужденные, но и сами сотрудники колонии.