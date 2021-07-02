Заключенные ИК— 2 в Ангарске объявили голодовку из-за массовых избиений сотрудниками ФСИН.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что насилие над заключёнными продолжается с 15 июня, у одного из них сломана рука, у остальных — гематомы по телу и на лицах. По словам правозащитника, голодовку объявили осуждённые, размещенные в едином помещении камерного типа. По словам правозащитника, информацию подтвердили не только осужденные, но и сами сотрудники колонии.
2021-07-02T01:06:22+03:00
2021-07-02T01:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 02 июля 2021
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