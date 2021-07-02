Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката. Источник ИФ сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стали попытки Батурина «незаконным путем» получить рыночную стоимость 25% акций строительной компании «Интеко», которой он ранее управлял вместе с сестрой, Еленой Батуриной, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Дело о покушении на мошенничество возбуждено по заявлению Елены Батуриной, рассказал «Интерфаксу» ее представитель Геннадий Теребков. «Коммерсант» со ссылкой на защиту Батурина пишет, что в обвинении идет речь о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко».