Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката. Источник ИФ сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стали попытки Батурина «незаконным путем» получить рыночную стоимость 25% акций строительной компании «Интеко», которой он ранее управлял вместе с сестрой, Еленой Батуриной, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Дело о покушении на мошенничество возбуждено по заявлению Елены Батуриной, рассказал «Интерфаксу» ее представитель Геннадий Теребков. «Коммерсант» со ссылкой на защиту Батурина пишет, что в обвинении идет речь о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко».
2021-07-02T01:05:22+03:00
2021-07-02T01:05:26+03:00
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01:05, 02 июля 2021
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