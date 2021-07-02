В Эстонии начали расследование после порчи четверти миллиона доз вакцины от коронавируса

Стало известно, что 22 июня в холодильных помещениях на складе департамента здравоохранения температура повысилась до градусов при норме в восемь. Система оповещения не сработала, и сотрудники узнали о поломке лишь через три дня. Пришли в негодность вакцины компании AstraZeneca, которую планировали пожертвовать другим государствам.
2021-07-02T00:18:42+03:00
2021-07-02T00:18:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:18, 02 июля 2021
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