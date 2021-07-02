Ангела Меркель встретится в Великобритании с королевой Елизаветой и премьером Джонсоном

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу посетит Великобританию с двусторонним визитом, запланированы встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает «Интерфакс».



По его словам, поездка служит знаком подтверждения тесных партнерских отношений Германии и Великобритании.