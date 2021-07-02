Евросоюз расширил список стран, туристам из которых можно выезжать на его территорию

Границы открываются для жителей Канады, Армении, Азербайджана, Молдавии, Саудовской Аравии и еще пяти стран. Помимо них, в списке уже есть США, Южная Корея, Япония, Австралия, Израиль и другие. Для российских туристов въезд по-прежнему закрыт за исключением Греции, Кипра и Эстонии.