Евросоюз расширил список стран, туристам из которых можно выезжать на его территорию

Границы открываются для жителей Канады, Армении, Азербайджана, Молдавии, Саудовской Аравии и еще пяти стран. Помимо них, в списке уже есть США, Южная Корея, Япония, Австралия, Израиль и другие. Для российских туристов въезд по-прежнему закрыт за исключением Греции, Кипра и Эстонии.
2021-07-02T00:14:13+03:00
2021-07-02T00:14:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:14, 02 июля 2021
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