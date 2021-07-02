Матч одной четвертой финала Чемпионата Европы по футболу пройдет сегодня в Петербурге

На «Газпром-арене» встретятся сборные Швейцарии и Испании. При этом в городе в последние недели фиксируют резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Около тысячи иностранных болельщиков должны посетить сегодняшний матч в Петербурге, сообщили ТАСС в посольствах Испании и Швейцарии. При этом фанатов с Пиренейского полуострова будет заметно меньше – всего несколько сотен. Ограничения на «Газпром-арене» при этом остаются такими же, как и раньше: занимать там можно только половину от общего количества мест. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, с сегодняшнего дня будет работать ещё одна фан-зона, теперь уже на Дворцовой площади. Она откроется за несколько часов до начала матча и сможет вместить около трех тысяч человек. Между тем, тревожные новости приходят из соседней Финляндии: там, по сообщениям медиков, у четырехсот вернувшихся с петербургских матчей фанатов обнаружили коронавирус. Это едва ли не половина от всех новых случаев заболеваний, которые фиксируют в соседней стране. Не дает причин для спокойствия и статистика, которую публикуют петербургские власти: в городе накануне выявили более 1600 новых случаев заболевания, в летальную статистику включили 115 человек – это максимальное значение среди всех российских регионов.

Матч между Испанией и Швейцарией будет последним для Петербурга в рамках Чемпионата Европы по футболу. Однако фан-зоны будут работать до конца турнира.

Между тем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утверждает, что Чемпионат Европы по футболу никак не повлиял на динамику заболеваемости COVID-19.

Если бы все мероприятия проходили с таким строгим соблюдением мер безопасности, Россия давно бы победила коронавирус, убежден Беглов.