Команда экс-президента США Дональда Трампа, заблокированного в фейсбуке и твиттере, запустила свою соцсеть

Об этом пишет газета Politico. Новый интернет-ресурс получил название GETTR, по функционалу он похож на твиттер – до такой степени, что пользователи даже могут не создавать себе там новый профайл вручную, а перенести из твиттера данные в автоматическом режиме. Управлять соцсетью будет бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Аккаунт самого Трампа там уже появился, но верифицированный он или нет, неясно. Никаких записей там пока также нет.

Трампа заблокировали в традиционных соцсетях после штурма его сторонниками Капитолия в январе.