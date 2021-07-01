Глобальный налог для международных корпораций поддержали представители 130 стран, включая все государства G20

Глобальный налог для международных корпораций поддержали представители 130 стран, включая все государства Большой двадцатки. Таковы итоги онлайн-переговоров в рамках ОЭСР, которые прошли сегодня, — пишет газета The Wall Street Journal. Предполагается, что страны-участницы соглашения будут облагать доходы корпораций, чьи штаб-квартиры зарегистрированы у них, по ставке не ниже 15%. По оценке ОЭСР, правительства по всему миру ежегодно теряют от 100 до 240 миллиардов долларов из-за недополучения этого налога.

К соглашению присоединились, в том числе, Китай и Индия, которые ранее высказывали возражения. Таким образом, соглашение объединит, по оценке Минфина США, страны, на которые приходятся более 90% мирового ВВП.