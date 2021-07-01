В Москве приостановили работу почти 150 кальянных за несоблюдение коронавирусных требований

Об этом отчиталось столичное управление Роспотребнадзора. Из них работу 85 заведений приостановили уже в этом году. Чаще всего закрывали кальянные в Центральном административном округе. Максимальное наказание за несоблюдение требований Роспотребнадзора – приостановка работы на три месяца.