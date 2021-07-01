В Москве приостановили работу почти 150 кальянных за несоблюдение коронавирусных требований

Об этом отчиталось столичное управление Роспотребнадзора. Из них работу 85 заведений приостановили уже в этом году. Чаще всего закрывали кальянные в Центральном административном округе. Максимальное наказание за несоблюдение требований Роспотребнадзора – приостановка работы на три месяца.
2021-07-01T23:01:58+03:00
2021-07-01T23:01:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864148-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 01 июля 2021
Загрузка комментариев...