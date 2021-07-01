США и Британия возлагают на российское ГРУ ответственность за сотни кибератак в течение последних двух лет, следует из пресс-релиза американского Агентства национальной безопасности. Причем отдельные атаки продолжаются до сих пор.

Во время саммита в Женеве 16-го июня, по данным источников агентства Bloomberg, президенты США и России согласовали список критически важных сфер, в которых обязуются воздерживаться от кибератак – например, на учреждения здравоохранения или атомной энергетики. В конце месяца секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что за минувший год Россия зафиксировала 120 тысяч кибератак, в том числе из США.