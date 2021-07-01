Прожиточный минимум в России с 1-го января повысят до 13026 рублей

Это постановление правительства приводит агентство ТАСС. Сейчас этот показатель составляет 11653 рубля.

Причем до 2020-го прожиточный минимум рассчитывали как стоимость определенной корзины товаров и услуг и ежеквартально, а с этого перешли на пересмотр раз в год, а считать стали как 44,2% от медианного дохода за прошлый год в том или ином регионе.