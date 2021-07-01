Суд в Испании обязал УЕФА отменить все санкции в отношении еврофутбольных клубов, инициирующие создание Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций должен прекратить дисциплинарное производство в отношении испанских клубов Реал и Барселона и итальянского Ювентуса. УЕФА также не следует принимать мер по исключению этих команд из Лиги чемпионов и других турниров, решил суд Мадрида. Судья Мануэль Руис де Лара потребовал не применять так называемые замаскированные санкции в виде снижения доходов клубов от выступлений в еврокубках и штрафных взносов, сообщает агентство Рейтер. Напомню, Суперлигу – новый турнир — в апреле попытались запустить 12 ведущих футбольных клубов Англии, Испании и Италии. Проект анонсировали как элитное соревнование лучших команд Европы, проводить его хотели параллельно с еврокубками и национальными первенствами. В УЕФА это восприняли негативно. После массовых протестов болельщиков и под давлением Европейского футбольного союза из Суперлиги вскоре вышли почти все клубы, кроме Реала, Барселоны и Ювентуса. Против них УЕФА возбудила дисциплинарные дела. В ответ три клуба подали в суд, обвинив футбольный союз в нарушении закона ЕС о конкуренции. Позже апелляционная инстанция УЕФА приостановила разбирательство.

Позиция УЕФА по поводу решения испанского суда пока неизвестна. Между тем клуб Ювентус получил разрешение выступать в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге. Об этом сообщил президента клуба.