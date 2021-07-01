В Москве появится еще один дом, спроектированный бюро архитектора Захи Хадид

Об этом рассказал, выступая на Московском урбанистическом форуме, гендиректор строительного концерна «Крост» Алексей Добашин. Застройщик обещает в районе Хорошево-Мневники многофункциональный кластер принципиально нового типа на площади почти 4 гектара. На первом уровне в стилобате расположат офисные, спортивные, торговые и развлекательные помещения, на втором – таунхаус, а над ними – в пяти башнях высотой до двух метров – апартаменты.

Ранее то же бюро проектировало бизнес-центр на Шарикоподшипниковской улице и станцию «Кленовый бульвар», строительство которой сейчас идет на Большой Кольцевой линии метро.

