Уголовное дело в отношении блогера, устроившего ДТП на Смоленской площади в Москве, поступило в Пресненский суд

Уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего ДТП на Смоленской площади в Москве, поступило в Пресненский суд. Дата рассмотрения пока не назначена. Бил 1 апреля выехал на встречную полосу на скорости больше ста километров в час и столкнулся с четырьмя автомобилями, серьезно пострадала одна женщина. Пока блогеру назначили запрет определенных действий, ему грозит до двух лет лишения свободы.

