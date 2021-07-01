Энергопотребление в России, по итогам июня, выросло почти на 8% в годовом выражении и на полтора к июню 2019, — отчитались в Министерстве энергетики.

Использование кондиционеров в стране за минувший месяц резко выросло на фоне аномальной жары в средней полосе. Так, в Москве в последнюю неделю июня четырежды устанавливались абсолютный максимум температур для тех или иных дат.