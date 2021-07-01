Намерение РКН оштрафовать FВ, WhatsApp и Twitter – способ напомнить им о необходимости соблюдать российский законы

Роскомнадзор составит очередные протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter за то, что компании не подтвердили локализацию баз с данными граждан России. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Григорий Бакунов, тем самым ведомство напоминает им о необходимости соблюдать российские законы.

«Кажется, что эти штрафы — это просто способ напомнить о том, что время идет, а для западных компаний это какой-то непонятный сигнал, потому что сумма не очень большая, и наверное, они могут так ждать до бесконечности, ожидая, что что-то закончится раньше — терпение у Роскомнадзора или может смениться власть в ведомстве», — сказал он.

Г.Бакунов добавил, что большая часть компаний не будет подавать ответных исков, и надежды на то, чтобы выиграть дело, ни у кого нет.