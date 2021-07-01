Издание DOXA не вернется в ВШЭ даже после ухода ректора

Студенческое издание DOXA не вернется в Высшую школу экономики даже после ухода ректора Ярослава Кузьминова, при котором журнал лишили официального статуса «студенческой организации». Как сказал редактор студенческого издания DOXA Герман Нечаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы», издание живет и без поддержки университета.

«У нас не какого-то желания возвращаться в ВШЭ как студенческое медиа, мы вполне успешно существуем как независимое медиа. Что касается других организаций, то это во многом будет зависеть от нового руководства вуза, какие люди туда придут и какая будет новая команда. И уже после того, как будут кадровые решения, наверное, можно будет делать какие-то делать выводы — поменяется политика Высшей школы экономики и вектор ее развития или все будет идти в том же направлении, как и в последние годы», — сказал он.

Новый ректор ВШЭ будет назначен правительством в ближайшее время.