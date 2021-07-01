На осенние выборы в Госдуму по одномандатным округам выдвинулись более 60 кандидатов, рапортует глава ЦИК Памфилова

Всего 17-го-19-го сентября таким образом разыграется 225 мандатов, вторую половину Думы будут выбирать по спискам.

Центризбирком будет строго контролировать процесс голосования на дому с целью не допустить проведения выборов на рабочих местах и предприятиях. Об этом сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Также выдвинуты кандидаты на посты губернаторов в 9 регионах – от Хабаровского края до Чечни, при том что в некоторых регионах (например, в Тульской области) выдвижение кандидатов еще официально не стартовало.